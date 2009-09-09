Geyiğe çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi yakınlarında yola çıkan geyiğe çarpıp takla atan otomobilde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.



Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Tavşanlı-Kütahya karayolunun 14'üncü kilometresindeki Şahmelek Köyü yakınlarında meydana geldi. Veli Şahin (51) yönetimindeki 43 VB 195 plakalı otomobil, aniden yola fırlayan geyiğe çarpınca, kontraldan çıktı. Takla atan otomobilde bulunan 6 kişiden şoför Veli Şahin ile Kadriye Akarsu (20) ve Ayşe Akarsu (20) yaralandı. Cemile Akarsu (53), Ahmet Akarsu (30) ve Vildan Akarsu (16) kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilin çarptığı geyik telef oldu.



Tavşanlı Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Otomobil sürücüsü Veli Şahin, dünürlerini Günlüce Beldesi'ne götürürken yolda bir geyiğe çarptıklarını belirterek, “Oğlum Orhan Şahin, 20 gün sonra Kadriye Akarsu ile evlenecekti. Müstakbel gelinimiz ile ailesiyle birlikte Kütahya’dan düğün alışverişinden dönüyorduk. Yolda aniden bir geyik önümüze çıktı” dedi.



