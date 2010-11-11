-GEVŞEK PARA POLİTİKASI TOPARLANMA İÇİN RİSK SEUL (A.A) - 11.11.2010 - Çin, ''ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşek para politikasının küresel ekonomik toparlanma için risk oluşturduğunu'' bildirdi. Çin Merkez Bankasının uluslararası idaresi direktörü Zhang Tao, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen G-20 liderler zirvesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Fed'in 600 milyar dolarlık tahvil alımı kararının dünyada ''güçlü kaygı'' yarattığını belirterek, ''Fed'in gevşek para politikası küresel ekonomik toparlanma için risk oluşturuyor. Washington yönetimi, kendi hastalığı için diğerlerini ilaç almaya zorlamamalı'' dedi. Fed'in kararı sonucu düzensiz sermaye akışının gelişmekte olan piyasalara zarar verebileceği uyarısında bulunan Zhang, ''Gelişmekte olan ülkeler için, sermaye girişleri varlık fiyatlarında ve döviz rezervlerinde önemli yükselişe yol açabilir ve birçok ülke bu konuda kaygı duyuyor. Şüphesiz, düzensiz uluslararası sermaye girişleri gelişmekte olan ekonomileri çok savunmasız bırakacak. Çünkü, gelişmekte olan ülkeler küresel ekonomik toparlanma için önemli, bu küresel ekonomide aşağı yönlü riskleri fazlasıyla artıracak'' diye konuştu. Bu arada Çin Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Washington yönetiminin G-20 ülkeleri arasında ticari dengesizlikler konusunda sayısal hedefler belirlenmesi fikrine gönderme yaparak, cari işlemler hedefine sahip olmanın ''gerçekçi'' olmadığını belirtti. Çin Devlet Başkanı Hu Cintao'nun, ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı görüşmede Obama'ya, ''döviz kuru reformunun kademe kademe olması gerektiğini'' söylediği de kaydedildi.