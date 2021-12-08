Getir, New York'ta hizmete başladı

Avrupa kıtasının ardından Amerika’daki genişlemesine devam eden Getir, Şikago’dan sonra dünyanın en büyük ticaret ve finans merkezlerinden New York’ta hizmet vermeye başladı.

7 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren Getir, geçtiğimiz ay Şikago’da hizmet vermeye başlayarak ABD pazarına adım atmıştı. Getir, faaliyet alanını 3 kıtada toplam 9 ülkeye genişletti.

Getir’in bu yıl ocak ayında İngiltere ile başlayan global açılımı Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz ile devam etti.

Dünya gazetesinin aktardığına göre Getir’in ABD’de Şikago ve New York’un ardından Boston'da hizmet vermeye hazırlanıyor.