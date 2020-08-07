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Getir'den, taciz olayına müdahale eden ve işine son verilen Doğan Kaya hakkında açıklama

07 Ağustos 2020 19:40

Sipariş uygulaması Getir, bir kadına yapılan tacize müdahale ettiği belirtilen ve işine son verilen kurye Doğan Kaya ile ilgili olarak açıklama yaptı.    

Sosyal medyada çağrıların büyümesinin ardından açıklama yapan Getir firması, Kaya’nın “Kendi adaletini sağladığını” ve “Engelli kartı olan yaşlı birine şiddet uyguladığını” söyledi.

Açıklamada tacizin her türlüsüne karşı olunduğu fakat bunun cezasını kimsenin kendisinin vermemesi gerektiği savunuldu. Kaya’nın tüm haklarının verildiği belirtilen açıklamada, “Olay yerine çok yakın bir yerde olan polislere haber vermek yerine kendi adaletini sağlamak adına şiddete başvurulmasını tasvip etmemiz mümkün değildir” denildi. 

Getir'in açıklaması şöyle:

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