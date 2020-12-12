Getir'den restoranlara salgın desteği: Ocak ayı sonuna kadar sipariş komisyonu alınmayacak

GetirYemek, Koronavirüs salgını nedeniyle esnafa destek olmak amacıyla, Ocak ayı sonuna kadar restoranlardan alınan tüm siparişlerdeki yönlendirme hizmeti komisyonunu kaldırdı.

GetirYemek CEO’su Batuhan Gültakan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Covid-19 pandemisinin en çok sekteye uğrattığı sektörlerin başında yeme - içme sektörü geliyor. Şu anda pek çok işletme ayakta kalmaya çalışıyor. Kurulduğumuz günden bu yana restoran iş ortaklarımızın yanında yer aldık. Onlarla birlikte büyüyeceğimizin bilinciyle, dayanışma içinde hareket ettik. Bu duruşumuz bugün de değişmedi. GetirYemek’teki sipariş yönlendirme hizmeti komisyonumuzu Ocak ayı sonuna kadar kaldırdık. Bu zorlu süreçte üzerimize düşeni yaparak, restoranlarımıza tam destek sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan tüm siparişlerdeki yönlendirme hizmeti komisyonunu kaldıran GetirYemek, herkesi paket sipariş vererek restoranlara destek olmaya çağırdığı "Bi mutluluk hareketi"ni başlattı.

Başlattıkları “bi mutluluk hareketi” için hazırlanan reklam filminde, restoran sektörünün bu zor günlerde halkın desteği ile ayakta kalabileceğinin altı çizilirken, “Bi siparişten ne çıkar?” sorusuyla, verilen her bir siparişin restoranlar için önemine vurgu yapılıyor. GetirYemek, kullanıcısı olsun olmasın herkesi “haydi bi sipariş verin!” diyerek restoranlara desteğe davet ediyor.