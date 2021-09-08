Getir bu kez Doğuş'tan emlak alıyor

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Doğuş Center Etiler’deki 47 adet bağımsız bölümün Getir’e satışı için görüşmelere başlandığını duyurdu. Getir, halihazırda Doğuş Center Etiler’de kiracı olarak bulunuyor. Getir geçen hafta yine Doğuş Holding’in iştirakı olan n11’e stratejik yatırım yapacağını açıklamıştı.

Dünya’nın haberine göre son yatırım turunda 555 milyon dolar yatırım alarak değerlemesini 7,5 milyar dolara yükselten online sipariş uygulaması Getir, farklı alanlardaki yatırımlarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Getir’in araç kiralama platformu Moov’un yüzde 75 hissesini satın almak için Çelik Motor ile anlaştığı açıklanmıştı.

Getir, bu yıl yurtdışında da yatırım atağına kalkmış ve Avrupa’da 7 ülkede faaliyete geçmişti. Şirket, Güney Avrupa pazarında faaliyet gösteren Blok uygulamasını satın almıştı.