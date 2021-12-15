Getir, Boston'da faaliyete başladı

Kasım ayında ilk olarak Şikago ile Amerika kıtasına ayak basan Getir, bu ay içinde başlattığı New York operasyonundan sonra şimdi de Boston'da sipariş almaya başladı.

Şikago ve New York’ta yoğun ilgi ile karşılanan şirket, Boston ile iki aydan daha kısa bir süre içinde ABD’nin 3 büyük şehrinde hizmet vermeye başlamış oldu.

Şirketin bu yılın başında İngiltere ile başlayıp Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz ile devam eden global yolculuğu şu anda 3 kıtada toplam 9 ülkeye ulaşmış durumda. (İHA)