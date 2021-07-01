Getir, blok uygulamasını satın aldı; Barselona, Madrid ve Milano'da kendi adıyla hizmet verecek

Getir, hızlı market teslimatı sektöründe faaliyet gösteren blok uygulamasının tamamını satın aldı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre blok uygulamasının tamamını satın alan Getir, Barselona, Madrid ve Milano’da kendi adıyla hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Getir son fonlamasından 3 ay sonra gerçekleştirdiği yeni bir fonlama turuyla birlikte değerlemesini üçe katlayarak 7,5 milyar dolara çıkarmıştı.

Getir’in CEO’su Nazım Salur da bu kadar sık fonlama almalarıyla ilgili “Çok sık fonlama almamızın sebebi ABD pazarına bu yıl girip sonraya bırakmamış olmamız. Her yerde kopyalar türüyor ve eğer biz sektör ile ilgilenmezsek başkaları ilgilenecek” demişti.

Getir bu yılın sonlarında ABD’deki üç büyük şehirde hizmet vermeyi planlıyor. Şirket en son mart ayında Seqouia Capital ve Tiger Global’den 300 milyon dolar fon sağlamış ve Getir’in değerlemesi 2,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.