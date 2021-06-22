Getir, Berlin ve Paris'te hizmet vermeye başladı

Yatırımcıların pandemi döneminde hızlı teslimat şirketlerine artan ilgisi ile birlikte yıl başından bu yana yaklaşık 1 milyar dolar yeni yatırım alan hızlı teslimat şirketi Getir, geçen hafta Berlin'de, dün ise Paris'te hizmet vermeye başladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şirketin Almanya ve Fransa'da yeni şehirlerde de faaliyete geçeceği ifade edildi.

Açıklamada Getir kurucu ortağı Tuncay Tütek, şirketin önceki aylarda Londra ve Amsterdam'da faaliyete geçmesine atıfta bulunarak, "6 ay gibi kısa sürede 4 önemli Avrupa ülkesinde faaliyete başladık." dedi.

Getir son olarak, bu ay başında 7.56 milyar dolar değerleme ile 555 milyon dolar daha yatırım almış, ABD pazarına girmeyi de bu yılki büyüme planlarına dahil etmişti.