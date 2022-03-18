Getir, 12 milyar dolar değerlemeyle decacorn oluyor

Getir’in, çıktığı yeni yatırım turunda yaklaşık 12 milyar dolar değerlemeye ulaştığı belirtiliyor. Şirket, ocak ayında çıktığı yatırım turunu, 800 milyon dolarlık yatırımla tamamlamak üzere.

Dünya'nın aktardığına göre Mubadala Investment‘ın liderliğini üstlendiği tura; Sequoia, Alpha Wave Global, Tiger Global, ADQ ve birkaç melek yatırımcı katılıyor.

Getir Kurucu Ortağı Nazım Salur, ocak ayında ihtiyaç halinde yeni bir yatırım turu yapılacağını da söylemişti. Geçen yıl birçok yatırımcıdan aldığı 1,1 milyar dolar yatırımla 7,7 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, yurtdışı büyümesini finanse etmek için 1 milyar doların üzerinde yatırım çekmeyi hedefliyor.

Decacorn nedir?

Türkçe "Onboynuz" anlamına gelen decacorn, değeri on milyar doları geçmiş şirketlerin sınıflandırılmasında kullanılır. T