GETAT – UZDER: Şiddet, caydırıcı hukuki unsurların yetersiz kalışının sonucu

Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Hekimler Derneği (GETAT - UZDER), sağlıkçılara yönelik artan şiddeti kınayarak, şiddete yönelik caydırıcı hukuki unsurların yetersiz olduğunu vurguladı.

GETAT - UZDER'den yapılan yazılı açıklamada geçtiğimiz salı günü saldırıya uğrayan ve yoğun bakıma kaldırılan Harran Üniversitesi Çocuk Acil Servisi'nde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın ve yine cuma günü odasında saldırıya uğrayan İstanbul Ümraniye EAH çocuk cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı hatırlatılarak, artan şiddete dikkat çekildi.

"En güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyoruz"

GETAT – UZDER 'den yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Her branştan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulayıcısı hekimlerin kurmuş olduğu mesleki sivil toplum örgütü GETAT – UZDER olarak bizler, son yıllarda oldukça artış göstermiş olan bütün sağlıkta şiddet olaylarını en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Geçtiğimiz salı günü saldırıya uğrayan ve yoğun bakıma kaldırılan Harran Üniversitesi Çocuk Acil Servisi'nde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın ve yine cuma günü odasında saldırıya uğrayan İstanbul Ümraniye EAH çocuk cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı meslektaşlarımıza ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu güne dek şiddete maruz kalarak hayatını kaybetmiş tüm meslektaşlarımızı bir kez daha derin acıyla yâd ederek, kendilerine Allahtan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diliyoruz. Sağlık personeline karşı yaşanan bu şiddetin, aslen toplumumuzdaki manevi - kültürel yozlaşmanın ve artan şiddet eğiliminin bir parçası olduğunu düşünmekle birlikte, caydırıcı hukuki unsurların yetersiz kalışının da bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. “Sağlıkta Dönüşüm” programı kapsamında bunca ilerleme, yenilikler, modernleşme, sağlık hizmetine ulaşmada kolaylıklar gibi çağdaş dünyanın ilerisine geçen gelişmelerin kaydedilmiş olmasına rağmen, günümüzde şiddetin artmış olması gayet dikkat çekicidir. Bu yüzden, konuyu her yönüyle ele alabilecek bilim insanı ve uzmanların, gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak üretecekleri çözümleri, Devlet yöneticilerimiz ve siyasetçilerimizin uygulamaya koymalarını beklediğimizi ve bu konuda mesleki bir sivil toplum örgütü olarak, üzerimize düşen her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu, meslektaşlarımız ve tüm kamuoyu ile paylaşırız."