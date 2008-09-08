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Spor

Getafe'ye Abbondanzieri şoku

08 Eylül 2008 03:00



Arjantin’in kalecisi Roberto Abbondanzieri’nin haftasonu Dünya Kupası Elemeleri’nde Paraguay’la oynanan maçta sakatlanması ardından yapılan açıklamada, deneyimli kalecinin iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Pato Abbondanzieri, Paraguay maçında takım arkadaşı Gabriel Heinze ile girdiği pozisyon sonucu sağ dizinden sakatlanmıştı.

Sakatlık, Heinze’nin hem kendini kalesine gol atıp, hemde kalecisini oyun dışında bırakmasına neden oldu. Abbondanzieri’nin durumu kötü görünsede, takım doktorunun yaptığı açıklamada ciddi bir durumun söz konusu olmadığı söylendi.

“Sağ dizinde bir yırtık oluşmuş. Ancak bu yırtık yüzeyde kalmış ve kemiğe ilerlememiş. Kaslarda da bir zorlanma yok”

“Şu an yarasının üstünde beş dikiş var. Kendini toplaması için 15 güne ihtiyacı var”

Pato bu hafta İspanya’ya dönerek kulübü Getafe’nin kontrolünden geçecek. Getafe için Arjantinli kalecinin sakatlanması tam bir yıkım oldu. Çünkü İspanyol ekibinin üç hafta önce yedek kalecileri Óscar Ustari’yi sakatlanmıştı. Ustari bir yıl sahalardan uzak kalacak.

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