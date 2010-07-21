-GETAFE'NİN GÜİZA İLE İLGİLENDİĞİ İDDİASI MADRİD (A.A) - 20.07.2010 - İspanya'nın Getafe kulübünün, Fenerbahçe'de oynayan İspanyol futbolcu Daniel Güiza ile ilgilendiği iddia ediliyor. İspanyol medyasında yeralan haberlerde ve Getafe kulübüne yakın çevrelerden alınan bilgilerde, Getafe'nin aradığı forvet oyuncusunun Güiza olduğu belirtildi. Getafe Kulübü Başkanı Angel Torres, "Takım, yüzde 99 tamamlandı ancak bir 9 numara gelebilir ve tam aradığımız kişi olmasa da bu Adrian Colunga olabilir" dese de Marca radyosu Real Zaragozalı Colunga yerine alternatif ismin Daniel Güiza olduğunu savundu. 2005-2007 yıllarında Getafe'de forma giyen Güiza'nın tekrardan bu takıma dönmekten memnun olacağı ileri sürülürken, menajerler aracılığıyla görüşmeler yürütüldüğü kaydedildi. Bu arada, Türk futbolcu İbrahim Kaş'ı tekrardan kadrosuna katan Getafe, transfer döneminde Belenguer, Celestini, Cortes ve Soldado'yu Valencia'a, Guerron'u Atletico Paranaense'ye, Pedro Leon'u Real Madrid'e ve Pallardo'yu Levante'ye sattı.