-GETAFE BOBO'NUN PEŞİNDE MADRİD (A.A) - 26.11.2010 - İspanyol spor gazetesi AS, Türk futbolcu İbrahim Kaş'ın formasını giydiği Getafe'nin, Beşiktaş'ta oynayan ''Bobo'' lakaplı Brezilyalı futbolcu Deivson Rogerio da Silva ile ilgilendiğini yazdı. 25 yaşındaki Bobo'nun 30 Haziran 2011'de Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ereceğini hatırlatan İspanyol gazetesi, Getafe'nin ya ara transfer döneminde ya da sezon sonunda bu futbolcuyu almak istediğini ileri sürdü. Bobo'nun bu sezon lig ve Avrupa Ligi maçlarında toplam 12 gol attığı ve ''geleceğinin çok parlak'' olduğu vurgulanırken, Beşiktaş ile Getafe kulüpleri arasındaki iyi ilişkilerin transferi kolaylaştırabileceği ifade edildi.