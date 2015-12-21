Gersan Elektrik’in Rusya’daki ortaklığının ticari faaliyetleri 60 gün süreyle durduruldu

Gersan Elektrik'in Rusya'daki bağlı ortaklığı Gersan R-Zao'nun ticari faaliyetleri, Rus makamlarca 60 gün süreyle durduruldu. Rus yetkili kurum tarafından yapılan denetleme sonucunda, şirketin genel çevre düzenlemelerine uymadığı gerekçe olarak gösterildi.

Hürriyet'in haberine göre, şirketten Cuma akşamı KAP’a yapılan açıklamada, Kaliningrad Ekonomik Serbest Bölgesi'nde kurulu Gersan R-Zao'nun üretim tesisinde Kaliningrad Bölgesi Çevre Denetimi ve Gözetimi Şubesi tarafından yapılan denetim neticesinde, daha önce bir ihbar ve uyarı yapılmadan, genel çevre düzenlemelerine uyulmadığı gerekçesiyle 60 gün süre ile ticari faaliyetine ara verilmesi kararının iletildiği belirtildi.

Söz konusu tesisin gerekli tüm yasal yatırım onaylarına sahip olduğu belirtilen açıklamada, talep edilen eksikliklerin hemen düzeltildiği ve faaliyetlere devam edilmesi konusunda gerekli başvuruların Pazartesi günü yapılacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Gersan Elektrik’in dokuz aylık dönemdeki net satışlarının yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan Gersan R-Zao'nun üretim tesisinin faaliyetlere geçici bir süre ara vermesinin şirket bilançosu üzerinde önemli bir etkisi olmayacak.