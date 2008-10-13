Gerrard'tan yemek tarifi



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Dünya Kalp Federasyonu, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve obeziteye savaş açmak amacıyla, ''Gol Atmak İçin Ye (Eat For Goals)'' isimli bir yemek kitabı çıkardı.



UEFA'nın sitesinde yer alan habere göre, Avrupa futbolunun yönetim organı ve Dünya Kalp Federasyonu, Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle çocuklara yönelik bir yemek kitabı hazırladı.



''Sağlıklı bir yaşam tarzı, sağlıklı yemeklerle mümkündür'' sloganıyla yola çıkılan ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi amaçlayan sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırlanan yemek kitabında, aralarında Bayern Münihli Miroslav Klose, Liverpoollu Steven Gerrard ve Real Madridli Ruud van Nistelrooy'un da bulunduğu 13 futbolcu, ''sağlıklı'' yemeklerin tariflerini verdi.



Çocuklara, ''şampiyonların yediği yemekleri pişirip, yiyin'' şeklinde çağrıda bulunulan, ''Gol Atmak İçin Ye'' isimli kitapta, yemekler, çocukların anlayabileceği şekilde resimlenerek tarif edildi.



Oboziteye savaş



Çocukların, giderek sağlıksız yaşam tarzlarını benimsediği, buna bağlı olarak da kalp ve diyabet gibi kronik hastalıkların ortaya çıktığı belirtilen haberde, obezite, sigara ve hareketsizlik gibi sorunların, artık erken yaşlarda görülmeye başlandığına dikkat çekildi. Özellikle 5-11 yaşları arasındaki çocuklara, daha hareketli bir yaşam sürmeleri konusunda telkinde bulunan yemek kitabı, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde basıldı.



Avrupa ülkelerinde, ay sonunda satılmaya başlanacak olan ''Gol Atmak İçin Ye'', uefa.com üzerinden de 12 avroya satışa sunuldu. UEFA Basın ve Halkla İlişkiler Direktörü William Gaillard, ''Futbol dünyası, her yaştan insanı futbol oynamaya özendirdi, şimdi de sağlıklı yemek yemeye yönlendirecek'' dedi.



Dünya Kalp Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Pekka Puska da ''Avrupalı çocukların yüzde 20'si aşırı kilolu. Bu yemek kitabı, sağlıklı beslenme ve hareketli bir yaşama özendirme konusunda önemli bir girişim. Ebeveynler ve çocuklar, yemek yaparken eğlenecekler'' diye konuştu.

