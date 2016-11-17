Gerrard yuvasına dönüyor

Steven Gerrard, MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'den ayrıldıktan sonra aktif futbola koyacak.

Futbolculuğu döneminde efsanesi haline geldiği Liverpool'a dönme arzusu bir sır olmayan 36 yaşındaki yıldız, kulüple antrenörlük pozisyonları için görüşüyor.

Gerrard, Liverpool'a dönüşünün sembolik bir rolde olmasından yana değil. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde Gerrard'ın altyapı antrenörü olması fikri ön plana çıktı.

Kulübün akademiden sorumlu yöneticisi Alex Inglethorpe ile görüşen Gerrard, kısa vadede futbolculuk kariyerini sürdürme kararı alsa bile, uzun vadede Liverpool'a kesinlikle dönmesi bekleniyor.