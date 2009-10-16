Gerrard ve Torres Sunderland maçında yok

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un iki yıldızı Steven Gerrard ile Fernando Torres, Sunderland maçında forma giyemeyecek.

Liverpool'un kilit oyuncuları olan Steven Gerrard ile golcü futbolcu Fernando Torres'in kasıklarından geçirdikleri sakatlık nedeniyle yarın konuk olacakları Sunderland deplasmanında kadroda yer alamayacakları belirtildi.

Bu arada sahasında Liverpool'u ağırlayacak olan Sunderland, Hollandalı orta saha oyuncusu Boudewijn Zenden'i renklerine bağladı. Zenden'in sezon sonun kadar geçerli bir sözleşme imzaladığı bildirildi.

Chelsea, Middlesbrough ve Liverpool gibi önemli Premier Lig kulüplerinde forma giyen 33 yaşındaki Hollandalı, Sunderland formasıyla ilk maçında yarın eski takımına karşı mücadele edecek.