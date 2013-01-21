Gerrard: Torres Liverpool'dan gittiğine pişman

Liverpool Kaptanı Steven Gerrard, iki yıl önce 50 milyon sterlinlik ücretle Chelsea'ye giden eski takım arkadaşı Fernando Torres'in büyük ihtimalle bu transferden pişman olduğunu söyledi.

Gerrard Sky Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Bence şimdi açık olmak gerekirse, buna büyük ihtimalle pişman olduğunu düşünüyorum. Çünkü Liverpool'da çok iyiydi. Bizdeyken, dünyanın en iyi oyuncularından biriydi" dedi. Torres'in bu sezon eski formuna geri dönme işaretleri verdiğini vurgulayan Gerrard, "Ama bence herkes 50 milyon sterlinlik transferinden bahbediyor. Bu her hafta yüklenmek için ağır bir yük" diye konuştu.

Gerrard, Torres'in neden Chelsea'de Liverpool'daki formunu yakalayamadığı sorulduğundaysa, Torres'in Chelsea'deki birçok yıldız oyuncudan biri olmasına bağladı.

Gerrard, "Chelsea'de bizdeki kadar seviliyor mu emin değilim. Bizdeyken bir numaraydı. Kendisini severdik. Gittiğinde çok üzülmüştüm. Tüm takım Fernando Torres'in üzerine kurulmuştu. Aynı muameleyi Chelsea'de gördüğünden çok emin değilim" dedi.

(BBCTürkçe)