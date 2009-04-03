Gerrard nikah tazeledi



Premier Lig takımlarından Liverpool, kaptanı Steven Gerrard ile sözleşmesini 2013 yılına kadar uzattı.



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un başarılı kaptanı Steven Gerrard, 2011 yılına kadar olan mevcut sözleşmesini, 2 yıl daha uzatarak, kendisini 2013 yılına kadar kırmızılılara bağlayan sözleşmeyi kabul etti.



Uzun dönem planlarının içinde her zaman Gerrard'ın bulunduğunu her fırsatta ifade eden İspanyol teknik direktör Rafael Benitez de, ''Bu kulübümüz için fantastik bir gelişme'' başlığıyla kulübün resmi internet sitesine bir açıklama yaptı.



Benitez, Gerrard'ın bir kez daha Liverpool'a olan bağlılığını gösterdiğini ifade ederek, ''Çok kolay bir anlaşma oldu. Biz teklif ettik o da tamam dedi. Zaten Gerrard da burada kalmak istiyordu. Bu anlaşmanın bir başka anlamı ise birlikte Liverpool'u daha ileriye taşıyacağımız mesajının olmasıdır'' dedi.



Gerrard'ın imzasıyla rahatlayan Benitez'in bundan sonraki öncelikleri ise, Jose Reina, Dirk Kuyt ve Daniel Agger'in sözleşmeleri olacak. Kaptan’ın imzasının, diğer oyuncuların da kararına olumlu etki yapması ve önümüzdeki birkaç hafta içinde sözleşmelerin yenilenmesi bekleniyor.



Premier Lig'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Liverpool halen, lider Manchester United'ın bir puan gerisinde takibini sürdürüyor.