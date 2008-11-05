Gerrard ipten aldı

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Liverpool ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Liverpool, 1 puanı 90. dakikada Steven Gerrard'ın penaltından kaydettiği golle aldı.



Gecenin en çok dikkat çeken maçında Liverpool ile Atletico Madrid İngiltere'de karşı karşıya geldi. D Grubu'nda 7'şer puanı bulunan iki takımın mücadelesinde konuk ekip Atletico Madrid, 37. dakikada Rodriguez'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.



Devreyi 1-0 üstünlükle tamamlayan İspanyol ekibi, maçın büyük bölümünü önde götürmesine rağmen Liverpool 90. dakikada kazandığı penaltıyı Steven Gerarad ile gole çevirerek skora 1-1 eşitlik getirdi ve karşılaşma aynı skorla sona erdi.



Bu sonuçla Atletico Madrid 8 puan ve averajla liderliğini sürdürürken, Liverpool aynı puanla ikinci sırada kaldı.