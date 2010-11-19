-GERRARD İÇİN MİLLİ TAZMİNAT LONDRA (A.A) - 19.11.2010 - İngiltere Futbol Federasyonu, Fransa ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Steven Gerrard için kulübü Liverpool'a tazminat ödeyecek. Futbol Federasyonunun açıklamasında, ''Federasyonun, oyuncuların uluslararası maçlarda sakatlanması nedeniyle kulüplerin uğradığı maddi zararı tazmin ettiği'' ifade edildi. Kulüplerin, milli maçlarda sakatlanan oyuncular nedeniyle uğradığı zararın karşılandığı bir sigorta sisteminin çok az ülkede bulunduğu belirtilen açıklamada, ''Liverpool'un federasyon aleyhinde dava açmasına gerek yoktur. Sigorta yetkililerimiz Liverpool'un zararını hesaplayacaktır'' denildi. İngiliz basınına göre, Fransa'nın 2 gün önce 2-1 kazandığı maçta sakatlanan ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı sanılan Gerrard için Liverpool'a yaklaşık 500 bin sterlin (1 milyon 200 bin TL) tazminat ödenecek. Gerrard'ın sakatlığı nedeniyle öfkelenen Liverpool'un sağlık ekibi başkanı Darren Burgess, İngiltere Milli Takımı yetkilileriyle Gerrard'ın ne kadar süre oynayacağı konusunda anlaştıklarını ve milli takımın anlaşmayı tamamen görmezden geldiğini belirterek, ''Milli takımın tavrı tamamen amatörceydi ve onların bu yetersizliğinin bedelini biz ödüyoruz. Bu kesinlikle rezalet'' ifadesini kullanmıştı. İngiltere Teknik Direktörü Fabio Capello ise, mümkün olması halinde Gerrard'ı maçta en fazla 1 saat sahada tutmayı kabul ettiğini, ancak Gareth Barry'nin sakatlığı nedeniyle bu oyuncuyu daha uzun süre sahada tutmak zorunda kaldığını söylemişti. Fransa'nın Wembley'de 2-1 kazandığı hazırlık maçının 85. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Gerrard'ın 4 hafta forma giyemeyebileceği belirtiliyor.