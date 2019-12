Gerrard için 85 milyon Euro

Avrupa spor basınında Gerrard'ın Real'e transferi, Lyon'un çöküş nedenleri ve Capello'nun halefinin kim olduğu konuşuluyor



CORRIERE DELLO SPORT



Corriere Dello Sport baş sayfasına Inter'in golcü futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'i taşımış. İsveçli futbolcu ile Serie A'nın gol kralı Marco Di Vaio ile arasında 2 gol var ve gazete krallık için çekişme yaşanacağını belirtiyor.



Gazetede ayrıca AC Milan'ın teknik direktörü Ancelotti'nin açıklamaları göze çarpıyor. Ancelotti, Inter'in sol kanadında oynayan Maxwell'i çok beğendiğini söyleyerek transfer söylentilerini alevlendiriyor.



SPORT YOU



İspanyol internet basınının önemli ismi "Sport You", İspanyol Formula 1 pilotu Fernando Alonso'yu kapak yapmış. İspanyol pilot Jerez'deki testlerde bir gün önce pitten çıkarak kaza yapmışken dün ikinci en iyi zamana imza attı.



AS



İspanyol AS gazetesi, Real Madrid'in Steven Gerrard'a olan ilgisini birkaç gün önce bildirmişti. Bugün ise, AS gazetesi, İngiliz basınında Gerrard için İspanyol kulübünün 85 milyon euro ödemeye hazır olduğu haberine geniş yer ayırmış.



THE SUN



The Sun gazetesinin ilk sayfası bir özel haberle göze çarpıyor. İngiltere Futbol Federasyonu, 2022 Dünya Kupası için adaylığını açıklamışken, İngiliz Milli Takımı'nda da değişiklik sinyalleri alındığı duyuruluyor. Habere göre, İngiliz Milli Takım Teknik Direktörü Capello'nun yerine Aston Villa'nın çalıştırıcısı Martin O'Neill'in gelebileceği öne sürülüyor. O'Neill'in en büyük destekçisinin Federasyon başkanı olduğu belirtiliyor.



L'EQUIPE



L'Equipe gazetesinin baş sayfasında performans düşüklüğü ile dikkat çeken Lyon takımı var. 'Büyük Yorgunluk' başlığı ile takımın durumunu özetleyen Fransız spor gazetesi, Lyon'un yakın tarihinin en zorlu dönemini yaşadığını belirtiyor.



Ligin bitmesine 10 gün kala "Takımın golcüsü Benzema kaleyi unutmuş, Cris defansın liderliğini kaybetmiş gibi" deniyor ve teknik direktörün başarısı tartışılıyor.