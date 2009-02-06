Gerrard 3 hafta yok

Everton uzatmada vurdu: 1-0

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un kaptanı Steven Gerrard, sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalacak.Liverpool Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Federasyon Kupası 4. tur maçında Everton'a yenilgiyle biten maçta, sol dizinin arkasındaki kirişi kopan Gerrard, 3 hafta forma giyemeyecek.İngiltere Milli Takımı'nın da kaptanı olan Gerrard, 11 Şubat'ta İspanya ile deplasmanda yapılacak dostluk maçında da yer almayacak