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Spor

Gerrard 3 hafta yok

Liverpool'un Everton ile oynadığı maçta sakatlanan kaptan Steven Gerrard'ın 3 hafta süreyle oynayamayacağı açıklandı.

06 Şubat 2009 02:00


Liverpool'un Everton ile oynadığı maçta sakatlanan kaptan Steven Gerrard'ın 3 hafta süreyle oynayamayacağı açıklandı.


İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un kaptanı Steven Gerrard, sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalacak. 

Everton uzatmada vurdu: 1-0

Liverpool Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Federasyon Kupası 4. tur maçında Everton'a yenilgiyle biten maçta, sol dizinin arkasındaki kirişi kopan Gerrard, 3 hafta forma giyemeyecek.

İngiltere Milli Takımı'nın da kaptanı olan Gerrard, 11 Şubat'ta İspanya ile deplasmanda yapılacak dostluk maçında da yer almayacak

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