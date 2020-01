Germiyan Festivali'nde duygusal buluşma

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçe Belediyesi\'nin \'9 Durak 9 Deneyim Projesi\' kapsamında düzenlediği \'4\'üncü Germiyan Festivali\', mübadele döneminde Yunanistan\'ın Sakız Adası\'ndan Çeşme\'ye karşılıklı göç etmek zorunda kalan iki yakanın insanlarının duygusal buluşmasına sahne oldu.

Türkiye\'nin ilk \'Slow Food\' (İnsanların yedikleri gıdaların tadı, nereden geldiği ve gıda seçimlerinin dünyanın geri kalanını nasıl etkilediğinibilinlendirmeyi amaçlayan uluslararası ve halk destekli bir örgüt) köyü olan Germiyan\'da düzenlenen festivalin bu seneki teması \'Kültürlerin Buluşması\' oldu. Festivalin teması kapsamında mübadele öncesi Reisdere\'de yaşayan Rumlar ve ikinci, üçüncü kuşak yakınları Çeşme\'ye davet edildi. Sakız Adası eski Belediye Başkanı Markos Mennis ile birlikte Germiyan Festivali\'ne katılan Yunanlı konuklar, festivaldaki söyleşide Reisdere\'deki eski anılarını anlatınca duygusal anlar yaşandı, Yunanlı konukların gözleri yaşardı.

ÇEKİŞTE ZEYTİN VE BAZİNA\'NIN YAPILIŞI ANLATILDI

4\'üncü Germiyan Festivali, yöresel ürünlerin ve tatların satıldığı stantların açılması ile başladı. Çeşme\'den ve İzmir\'den yoğun katılımın olduğu festivalde, yeşil zeytinden \'çekişte zeytin\'in yapılışı ve salamurada dikkat edilmesi gereken özellikler, Ziraat Yüksek Mühendisi Derya Tetik tarafından anlatıldı. Yöresel bir lezzet olan \'Bazina\'nın yapılışı ise Germiyanlı Şefika Kaya tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. Festival konukları yöresel lezzet \'Bazina\'nın tadına bakma fırsatını da buldu. Festivalin en renkli görüntüleri kortej yürüyüşü sırasında ortaya çıktı. Davul- zurna eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüne, çocuklar folklör giysileri ile katılırken, Germiyanlı kadınlar da yöresel giysileri ile kortej yürüyüşüne renk kattı. Kortej yürüyüşüne, eşi Semra Dalgıç ile el ele tutuşarak katılan CHP\'li Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç\'ın yanı sıra Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Başkanı Ömer Önal, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, CHP Çeşme İlçe Teşkilatı Sekreteri Veysel Ayhan, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesi Başkan Yardımcısı Mehmet Bilgiç, Çeşme Rotary Kulübü Başkanı Suzan Çırağ, Çeşme Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ÇEŞKA) Başkanı Berna Güler ve çok sayıda kişi katıldı.

\'85- 90 YAŞINDAKİ BABAANNEM GERMİYAN SOKAKLARINDA\'

4. Germiyan Festivali ile ilgili bir açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, göreve ilk başladığında 9 Durak, 9 Deneyim, 9 Festival dediklerini hatırlatarak, şunları söyledi:

\"Bu kapsamda, yurt dışı ve içinden konuklarımızın da katılımıyla Germiyan Festivali\'nin dördüncüsünü yapıyoruz. Çeşme yarımadasındaki festivallerimizin isimlerini artık kimse yadırgamıyor. \'Ot Festivali\' dedik, tüm Türkiye\'ye adını duyurdu. Ekmek Festivali, Aşk Festivali ile içeriği olan, o bölgenin yaşanmış değerlerini, geleneksel kültürlerini hem gelecek kuşaklara aktarmak, hem de gelen konuklara anlatmayı amaçladık. Sezonun bitmesinin ardından yaptığımız etkinliklerle hareketlilik yaratmaya çalışıyoruz. Festivallerimize olan ilgiden memnunuz. Germiyan Festivali\'ne olan katılım da oldukça iyi. İkinci günü daha da katılım olacaktır. 85- 90 yaşındaki babaannem de annem de teyzem de Germiyan sokaklarında. Ürettiği, bahçesinde, tarlasında yetiştirdiği, evinin mutfağında yarattığı ürünleri gelen konuklara pazarlamaya çalışıyor. Kendi el becerilerini sergiliyorlar. Az önce nakış ve el işlerinin sergilendiği bir evi ziyaret ettik. Geleneğimizde olan çeyizler, ekonomik bir değere dönüşmüş.\"

\'İKİ ÜLKENİN İNSANI HER YÖNDEN ÇOK YAKIN\'

Germiyan Festivali\'nin dördüncüsüne Yunanistan\'dan konukların da katıldığını belirten Başkan Dalgıç, şöyle konuştu:

\"Festivallerimizi, ulusal düzeyden uluslararası düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Festivallerimiz her sene daha da büyüyecektir. Bir kahve içimi uzaklığımızdaki Yunanistan\'dan, Sakız Adası eski Belediye Başkanı ve yakın dostum Markos Mennis de konuğumuz olarak geldi. 17 yıl önceden beri kendisini iyi tanıyorum. Diğer Yunanlı konuklarımızın da gelmesi bizi çok memnun etti. İki ülkenin insanı her yönden birbirine çok yakın. Mübadele döneminden önce Çeşme yarımadasında tek Türk Köyü; Germiyan\'dı. Germiyan, tarihsel değerleri olan bir köy. Germiyan\'ın hemen yanındaki Reisdere\'de yaşamış olan Yunanlılar\'ı ve onların ikinci, kuşaklarını, Germiyan\'da ağırlamaktan çok memnunum.\"

DUYGUSAL ANLAR

Festivalin öğleden sonraki bölümünde, Köy Kahvesi\'nde düzenlenen Ege Üniversitesi öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. Engin Önen\'in sunduğu, \'Türkler ve Rumlar\'ın Ortak Yaşadığı Dönemin Kültürel İzleri\' adlı söyleşiye Yunanlı konuklar Sakız Adası eski Belediye Başkanı Markos Mennis, mübadele öncesi Reisdere\'de yaşamış Markos Yianiçakır, Tasos Façar, Katerina Georgulis, Nikos Georgulis, Ekaterini Luru ve Maria Luru da katıldılar. Duygusal anların yaşandığı söyleşiyi, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emin Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer de izledi. Söyleşiyi sunan Engin Önen, Türk ve Yunan kültüründeki yakınlaşmayı, tarla, arazi ve mekan isimlerine yansıyan kültürel izler, mutfak, giysi ve ev eşyalarındaki isimlere yansıyan kültürel izleri örnekleriyle anlattı. Daha sonra söz alan mübadele öncesi Reisdere\'de yaşayan Markos Yianiçakır, geçmiş döneme ait anılarını anlattı. Markos Yianiçakır, konuşmasının ardından da buzuki ile bazı türküleri Yunanca çalıp söyledi. Mübadele öncesi Reisdere\'de yaşayan Rumlar\'ın üçüncü kuşak torunu olan Katerina Georgulis de büyüklerinin anlattığı anılarını duygusal bir dille aktarırken kendisinin ve diğer Yunanlı konukların gözlerinin yaşarması dikkatleri çekti. Sakız adası eski Belediye Başkanı Markos Mennis de kendilerini Çeşme\'de ağırlayan Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç\'a teşekkür etti.

4\'üncü Germiyan Festivali\'nin birinci günü, yöresel Kopanisti peynirinin yapılışının anlatıldığı söyleşiyle devam etti. Germiyanlı Ayşe Kabasakal ve Karaburun ilçesinin Yaylaköy\'ünden gelen Süreyya Sarıca, Kopanisti peynirinin yapılışını ve dikkat edilmesi gereken özellikleri anlattılar. Söyleşinin ardından konuklara Germiyan ekmeği ve Kopanisti peyniri ikram edildi. Festivalin birinci gün etkinlikleri, Ege Üniversitesi Devlet Türk Muzikisi Konservatuvarı Zeybek Ekibi\'nin sunuduğu \'Zeybek ve zeybetiko\' oyunları gösterisi ile sona erdi.



FOTOĞRAFLI