-Germencik'te ikinci jeotermal elektrik santrali açılacak AYDIN (A.A) - 02.09.2011 - Aydın'ın Germencik ilçesinde, yeni kurulan ve deneme üretimine başlayan jeotermal elektrik santralinin ardından ikinci bir santral daha kurulacak. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünün 2009 yılında açtığı ihaleyi kazanarak, Germencik'e bağlı Hıdırbeyli beldesindeki jeotermal sahasında çalışma yapmaya başlayan Maren Maraş Elektrik Şirketi, açtığı 6 jeotermal kuyusu ile deneme üretimi yapmaya başladığı 20 megavatlık ilk elektrik santralinin ardından bölgede 48 megavatlık ikinci bir jeotermal elektrik santrali kurmayı palanlıyor. Maren Maraş Elektrik Genel Müdürü Mehmet Şişman, Germencik'e bağlı Hıdırbeyli beldesi için 2009 yılında açılan ihaleyi kazanmalarının ardından bölgedeki jeotermal sahasında çalışma yapmaya başladıklarını söyledi. Yaklaşık iki yıldır sahada sondaj yaptıklarını ve sahada daha önce MTA tarafından açılan iki kuyunun yanına 14 kuyu daha açtıklarını belirten Şişman, şunları söyledi: ''Açılan kuyuların ardından 20 megavatlık santralimizi kurduk. Santralimiz, ilk etapta 6 kuyuda çalışma yapacak. Bunların 3'ü üretim, 3'ü ise enjeksiyon kuyularıdır. Kuyulardan 150-155 derece sıcaklıkta çıkan jeotermal su santralimize aktarılıyor. Şu anda deneme üretimi yapılıyor. Önümüzdeki 1-1,5 ay içinde santrali açmayı düşünüyoruz. Bu santralden sonra Germencik'te 2013 yılına kadar 48 megavatlık bir santral daha kurmayı planlıyoruz. Böylece ilçede 68 megavatlık iki ayrı santrale sahip olacağız.'' Şişman, şirket olarak jeotermal alanında 2014 yılına kadar toplam 300 milyon dolar yatırım yapmayı planladıklarını kaydederek, jeotermal alanında büyümeye devam edeceklerini ifade etti.