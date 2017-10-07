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Germencik'te iki aile arasında kavga: 5 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın Germencik İlçesi’nde iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, 5 kişi yaralandı

07 Ekim 2017 23:45

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın Germencik İlçesi’nde iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, 5 kişi yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Ortaklar Mahallesi Dörtyol Mevkii\'nde meydana geldi. İki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tahrak, orak ve keserin kullanıldığı, taşların havada uçuştuğu kavgada, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan E.A., H.A. ve E.A. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne, karşı gruptan yaralanan T.B. ve S.B. ise Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
 

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