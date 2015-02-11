Germanwings pilotları greve çıkıyor



Alman pilot sendikası Cockpit Birliği (VC), Lufthansa'nın kardeş şirketi Germanwings pilotlarının perşembe ve cuma günü iş bırakacağını açıkladı. Grevden iç hat seferlerin etkilenmesi bekleniyor.

Sendika, ağustos ayı başından beri birçok kez iş bırakma eylemi düzenledi.

Anlaşmazlık yaşanan konuların başında, idarenin erken emeklilik şartlarında yapmayı planladığı değişiklik geliyor.

Pilotlar şimdiye kadar 55 yaşından itibaren erken emeklilik hakkından yararlanabiliyordu. Lufthansa, yaş haddini yükseltmek istiyor.

Germanwings, Lufthansa'nın indirimli pazara hitap eden yan kuruluşu konumunda.