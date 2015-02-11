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Dünya
Deutsche Welle

Germanwings pilotları greve çıkıyor

Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Alman pilotlar uyarı grevi kararı aldı.

11 Şubat 2015 12:13


Alman pilot sendikası Cockpit Birliği (VC), Lufthansa'nın kardeş şirketi Germanwings pilotlarının perşembe ve cuma günü iş bırakacağını açıkladı. Grevden iç hat seferlerin etkilenmesi bekleniyor.

Sendika, ağustos ayı başından beri birçok kez iş bırakma eylemi düzenledi.

Anlaşmazlık yaşanan konuların başında, idarenin erken emeklilik şartlarında yapmayı planladığı değişiklik geliyor.

Pilotlar şimdiye kadar 55 yaşından itibaren erken emeklilik hakkından yararlanabiliyordu. Lufthansa, yaş haddini yükseltmek istiyor.

Germanwings, Lufthansa'nın indirimli pazara hitap eden yan kuruluşu konumunda.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TopluAlmanCockpit BirliğiLufthansaGermanwingsDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

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