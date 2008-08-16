Geriye sadece 1 madalya kaldı

Olimpiyat tarihinin en fazla altın madalya kazanan sporcusu ünvanını ele geçiren Birleşik Amerikalı yüzücü Michael Phelps, 100 metre kelebek yarışında altın madalyanın sahibi olarak bir rekora daha imza attı.

Pekin Olimpiyatları'nda 8 altın madalyayı hedefleyen, ancak yarışa istediği gibi bir başlangıç yapamayan Phelps, 50 metre dönüşünde farkı kapatarak son bölümde Sırp yüzücü Cavic Milorad'ı geride bıraktı ve 50.58'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak Pekin Olimpiyatları'ndaki 7. altın madalyasına uzandı. Bu sonuçla Michael Phelps, bir olimpiyat oyunlarında toplam 7 altın madalya kazanan ikinci sporcu oldu.



Sırp yüzücü Cavic Milorad 50.59 ile gümüş madalyanın sahibi olurken, Avusturalyalı yüzücü Andrew Lauterstein 51.12'lik derecesiyle bronz madalya aldı.



Günün merakla beklenen erkekler 50 metre serbest finalinde altın madalyayı sürpriz bir isim kazandı. Brezilyalı yüzücü Cesar Cielo Filho, 21.30'luk derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Fransız Amaury Leveaux 21.45 ile yarışı ikinci sırada bitirerek gümüş madalyayı kazanırken, yarışın favorilerinden bir diğer Fransız yüzücü Alain Bernard 21.49'luk derecesiyle bronz madalyada kaldı.



Kadınlar 200 metre sırt üstü yarışını Zimbabwe adına yarışan Kirsty Coventry, 2.05.24'lük derecesiyle dünya rekoru kırarak kazandı. Altın madalyayı ülkesine götüren Coventry'nin ardından 2.06.23 ile ikinci olan Birleşik Amerikalı Margaret Hoelzer gümüş madalyanın sahibi olurken, Japon yüzücü Reiko Nakamura 2.07.13'lük derecesiyle bronz madalya aldı.



Kadınlar 800 metre serbest finalinde Büyük Britanya'dan Rebecca Adlington, dünya rekoru kırarak altın madalyayı kazanmayı başardı. 8.14.10 ile yarışı tamamlayarak çok rahat bir şekilde altın madalyayı elde eden Adlington'ı, İtalyan yüzücü Alessia Flippi 8.20.23'lük dercesiyle takip etti ve gümüş madalya aldı. Yarışı 8.23.03 ile üçüncü sırada tamamlayan Danimarkalı Lotte Friis ise, bronz madalyanın sahibi oldu.

Tempo24