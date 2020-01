50 yıl sonra Kennedy'den 'geriye karizması kaldı'

New York Times gazetesi, Amerikalıların, suikastın 50. yılında ABD'nin 35. başkanı John F. Keneddy'i nasıl değerlendirdiklerine yer verdi. Gazete, 1963 yılında suikasta kurban giden Kennedy için, “Siyasi başarılarından ziyade karizması kaldı” başlığını kullandı.

Deutsche Welle Türkçe'nin New York Times gazetesine dayandırdığı habere göre, Kennedy'nin önüne koyduğu birçok hedefe ulaşamadığı belirtilirken, siyah-beyaz ayrımını ortadan kaldırmayı amaçlayan vatandaşlık yasasını, Kennedy’den sonra göreve gelen Lyndon B. Johnson'ın Kongre’den geçirmeyi başardığına dikkat çekildi.

Vietnam Savaşı’nı dramatik bir biçimde yaygınlaştıran Başkan Kennedy, öldürülmesinden kısa bir süre önce savaşı bitirmenin yollarını aramaya başlamıştı. Washington’daki Brookings Enstitüsü’nden Marvin Kalb, Kennedy'nin tüm Amerika'ya büyük umutlar verdiğini, iyimserliğin ve Amerika'nın yeni ufuklara açılmasının Kennedy'nin mirası olduğunu belirtt. "O miras neydi? Tarafların pozisyonları arasında büyük farklılıklar olsa bile, her zaman bu farklılıkların giderilebileceği bir yol bulunur'. İşte bu anlayış örneği, süper güçler arasındaki benzersiz bir ilişkiydi” diyen Kalb, Amerika'da bu girişimleri çok özlediğini söyledi.

Kennedy dönemine şüpheci yaklaşanlar bile, ‘Bugün Kennedy işbaşında olsaydı acaba ne olurdu?’ sorusunun cazibesinden kendilerini kurtaramıyorlar. Kennedy'e 22 Kasım 1963’te düzenlenen suikast ardından ilk tıbbî müdahaleyi yapan Dallaslı Dr. Ronald Jones, hastaneye getirildiğinde kendisi ve arkadaşlarının 8 dakika boyunca Başkan’ı hayata döndürmeye çalıştıklarını ama başarılı olamadıklarını anlatıyor. Onun öldüğünü kabullenmek zorunda olduklarını ve Bayan Kennedy'nin de bunun farkında olduğunu belirtiyor. Bayan Kennedy'nin böyle bir şeyin olabileceğini tahmin ettiğini belirten Jones, kendisine hep hâkim olduğunu ve ağlayıp ağlamadığını bile fark etmediğini belirtiyor.

Başkanlık döneminden geriye ne kaldı?

43 yaşında ABD'nin en genç başkanı olarak göreve gelen John F. Kennedy'nin kısa başkanlık döneminin ardında neler kaldı? Kennedy Küba krizi sırasında liderlik gücünü ortaya koydu ve temkinli bir sertlik sergiledi. Ancak Kennedy'nin kendisi, asıl başarısının o zamanki Sovyetler Birliği ile nükleer testler konusunda imzaladığı anlaşma olduğunu söylüyordu. Bugün Başkan Barack Obama'nın Berlin'de yaptığı son konuşmasında bile Kennedy'nin nükleer silahsızlanma çizgisini devam ettirmesinin altı çiziliyor.

ABD'de bugün de devam ettirilen uzayın keşfi konusundaki girişimleri başlatan da Kennedy'ydi. Dallas'taki Sixth Floor Müzesi Küratörü Stephen Fagin, onun asıl başarısının sosyal faaliyetlerde bulunduğunu belirtiyor. Fagin, 60'lı ve 70'li yıllarda başlayan ve devam ettirilen sosyal girişimlerin günümüzdeki birçok vatandaşlık hakkı yürüyüşlerine de ortam hazırladığını belirtiyor. Stephan Fagin, son Occupy-Wallstreet yürüyüşlerinde dahi 1963 yılını bilmeden Kennedy'nin sözlerini pankartlarda taşıyan gençler olduğuna dikkat çekiyor.

Dallas'taki Sixth Floor Müzesi'ni her yıl 340 binden fazla ziyaretçi geziyor. Binanın altıncı katının penceresinden Oswald, Kennedy'ye öldürücü darbeyi vuran kurşunları sıkmıştı. Bu müzede suikast günü çok sayıdaki fotoğraflarla an be an ziyaretçilerin gözünde canlanıyor.