Geriye 101 TL kalıyor; yeni asgari ücretin 1502 lirası gıdaya gidiyor!

Yüzde 14.2 artışla 1404 liradan 1603 liraya çıkan asgari ücret yüksek enflasyon karşısında daha yılın başında eritti. Genel Maden-İş Sendikası, Zonguldak’ta yaşayan 1 çalışan, 1 ev hanımı 2 çocuklu toplam dört kişiden oluşan çekirdek ailenin aylık gıda harcamasını araştırdı. Araştırmaya göre, 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması 1502 TL oldu. Geriye 101 lira kaldı. Yeni asgari ücret 4 kişilik ailenin sadece mutfak harcamalarını karşılayabiliyor.

Memur ve memur emeklilerine yapılan toplu sözleşme zamları enflasyonun altında kaldı. Memurlar ve memur emeklisi yüzde 1.69 enflasyon farkı alacak. İşçi emeklilerine ise yüzde 5.69 zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme ile 2017’nin ikinci yarısında yüzde 4 oranında zam yapıldı. Dün açıklanan verilere göre, geçen yılın son 6 ayında enflasyon yüzde 5.69 oldu. İşçi emeklilerine yapılacak zam 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

Hükümeti kınıyoruz

Buna göre işçi emeklilerine 5.69 zam yapılacak. 6 aylık enflasyonun memur toplusözleşme zammını aşması halinde ise aradaki fark memur ve memur emeklilerine veriliyor. Memurlar ve memur emeklileri geçen yılın son 6 ayında yüzde 4 zam almıştı. 6 aylık enflasyon 5.69 çıkınca memur ve memur emeklileri için 1.69 oranında enflasyon farkı oluştu. Bu ayrıca toplusözleşme zammının enflasyonun altında kaldığını da gösteriyor. Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, memur ve memur emeklilerine ek zam yapılmasını istedi.

Yokuş, “Memurları ve memur emeklilerini yıllardır enflasyona ezdiren hükümeti kınıyoruz. Hükümetin yanlış enflasyon hesaplamaları, ülkemizin içinden geçtiği zor koşullar ve artan döviz; memur ve memur emeklilerinin belini bükmüştür. Hükümetin memurlara ve emeklilere olan enflasyon borcu her geçen gün artıyor” dedi. Hükümet asgari ücreti yüzde 14.2 artışla 1404 liradan 1603 liraya çıkarmıştı. Yüksek enflasyon, asgari ücrete yapılan zammı da daha yılın başında eritti. Genel Maden-İş Sendikası, Zonguldak’ta yaşayan 1 çalışan, 1 ev hanımı 2 çocuklu toplam dört kişiden oluşan çekirdek ailenin aylık gıda harcamasını araştırdı. Araştırmaya göre, 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması 1502 TL oldu. Yeni asgari ücret 4 kişilik ailenin sadece mutfak harcamalarını karşılayabiliyor.