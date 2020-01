Geriş'te su isale hattı yine patladı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'un turistik Geriş mahallesinde bir yıldır hemen her hafta patlayan, ev ve işyerlerini sular altında bırakan su isale hattı, bu sabaha karşı yine patladı. Yapılan müdahaleyle hattaki su kesilirken, yolda göçük oluştu.

Bodrum ilçesinde bir yıl içerisinde hemen her hafta patlayarak ev, işyerleri ve caddeleri sular altında bırakan su isale hattı, Geriş Mahallesi\'nde bu sabaha karşı yine patladı. Geriş Caddesi\'nde patlayan isale hattından akan tonlarca su, iki evin alt katlarını bastı, yolu doldurdu. Yapılan müdahale ile su kesildi. Yolun ortasında ise göçük oluştu.

Geriş Mahallesi Muhtarı Hayrullah Kayacan, mahalle içerisindeki 700 metrelik bir alanda 20 metre aralıklarla hemen her hafta isale hattının patladığını belirterek, \"İki haftada bir su hattı patlar mı? Onlarca ev ve işyeri su ve çamur içerisinde kalıyor. Bırakın maddi kaybı sinirlerimiz alt üst oldu. Vatandaş korkudan sokakta yürüyemez hale geldi. Bugün de mahallenin girişindeki caddede göçük oluştu. Bu göçüğe birisi düşse ne olacak? Bir sorun bu kadar mı ihmal edilir, bu kadar mı aciz olunur\" dedi.



