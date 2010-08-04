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Dünya

GERİLLALAR POLİSE PUSU KURDU: 70 POLİS KAYIP RAIPUR (A.A)

04 Ağustos 2010 16:26

-GERİLLALAR POLİSE PUSU KURDU: 70 POLİS KAYIP RAIPUR (A.A) - 04.08.2010 - Hindistan'da Maocu gerillaların bir devriye birliğine pusu kurduğu, yaklaşık 70 polisin kaybolduğu bildirildi.  Polis olayın, gerillaların kalesi konumundaki Çattangişarh eyaletinin güneyinde bulunan ormanlık alanda meydana geldiğini, bölgede güvenlik güçleriyle Maocu gerillalar arasında çatışmaların sürdüğünü açıkladı. Pusuyu 200 kadar Maocu gerillanın kurduğu, bölgede aşırı yağışlar nedeniyle iletişim kurmakta zorluk çekildiği belirtildi.

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