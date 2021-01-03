Gerilimin tırmandığı olay olmuştu; İran Devrim Muhafızları eski generali Kasım Süleymani'nin Trump'ın talimatıyla öldürülmesinden bir yıl geçti

Washington-Tahran arasında gerilimin tırmandıran olay olan,İran Devrim Muhafızları eski generali Kasım Süleymani'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 3 Ocak 2020'de öldürülmesinin birinci yıldönümü İran'da anılıyor.

Irak'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında toplanan binlerce kişi, İran Devrim Muhafızları eski generali Kasım Süleymani'nin fotoğraflarının yer aldığı posterleri taşıyarak anma gösterisi düzenledi.

Gösterilerden bir gün önce konuşma yapan İran Devrim Muhafızları Generali Hosein Salami, "Düşmanlarımızın bize karşı atacağı her adımda gerekli, orantılı ve güçlü yanıtı veririz" dedi.

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ABD ve İran geçen yıl iki defa savaşma noktasına gelmişti. Süleymani'nin öldürülmesinden birkaç gün sonra İran, Irak'ta bulunan ABD üslerine roket saldırısı düzenlemişti.