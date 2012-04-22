Gerilim yaratan revaklar için Erdoğan devrede

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik gerilime de neden olan Kâbe’deki Osmanlı revakları konusunda bu kez Başbakan Erdoğan devreye girdi ve revakların yıkılmaması konusunda söz aldı. Ancak Kral, revakların Türkiye’ye getirilmesine ilişkin herhangi bir söz vermedi.

Geçen hafta Suudi Arabistan ziyaretinde konuyu Kral Abdullah’a açan Başbakan Erdoğan, revakların yıkılmaması konusunda söz aldı. Başbakan Tayyip Erdoğan, geçen haftaki Suudi Arabistan ziyaretinde kendisini oldukça misafirperver bir şekilde karşılayan Kral Abdullah bin Abdulaziz’e, Kâbe’nin avlusunu çevreleyen Osmanlı revakları konusunda ricada bulundu.

Erdoğan’ın ricası üzerine revakların yıkılmayacağını belirten Kral Abdullah, bu konuda çalışma yapmak üzere bir komisyon kurduğunu ve komisyon üyelerini kendisinin atadığını söyledi.

Kral Abdullah, revakların asıl şekillerinin korunarak avluda yer açmak için geriye çekilebileceğini, bu yönde hazırlıklar yürütüldüğünü belirtti. Revakların Türkiye’ye getirilmesi konusundaki teklif daha önce Suudi makamlara iletilmişti. Bu teklifi Başbakan Erdoğan da Kral Abdullah’a iletti. Ancak Kral Abdullah’ın bu konuda bir söz vermediği öğrenildi.



'Revaklar için yeni cami yapılabilir'



Habertürk'ün haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, revakların Türkiye’ye getirilmesi konusunda şunları söyledi: “Suudi makamlar, revakları yıkmaya niyetlerinin olmadığını söylemişlerdi. Restorasyon projeleri için Türkiye’den uzman heyet gönderelim dedik; buna izin çıkmadı. Sayın Başbakan’ın, ‘Revakları, Türkiye’de uygun bir mekânda değerlendirelim’ düşüncesi var. İstanbul’da Anadolu yakasında görkemli bir cami yapılabilir, bunun etrafına konulabilir. Ankara’da Hacı Bayram çevresinde olsun önerisi de vardı.”