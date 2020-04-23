Gerilim tırmanıyor: İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde ABD'nin yapacağı bir hamleye "hızlı ve kesin" karşılık verileceğini duyurdu

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İran Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami, ABD'ye seslenerek ülkelerini "sıkı bir şekilde savunacaklarını" ve Basra Körfezi'nde yapılacak herhangi bir hamleye "hızlı ve kesin" bir karşılık verileceğini söyledi.

Sepal News tarafından yayımlanan açıklamaya göre Selami, "Amerikalılara şunu söylüyorum; biz ulusal güvenliğimizi sağlıyoruz, deniz sınırlarımızı, denizdeki çıkarlarımızı, gemilerimizi ve güçlerimizi koruyoruz. Bu konuda kararlıyız ve ciddiyiz" dedi.

Dün Twitter üzerinden açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "ABD Donanması'na denizdeki gemilerimizi taciz eden tüm silahlı İran teknelerini vurma emri verdim" yazdı.