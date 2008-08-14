Geriden geldiler

Tempo24-

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçına çıkan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Sarı kırmızılılar sahasında konuk ettiği Steaua Bükreş karşısında henüz maçın başında 2-0 geriye düşmesine karşın daha sonra etkili oyunuyla sahadan beraberlikle ayrılmasını bildi.

G.Saray şaşırttı

Skibbe rövanş bakıyor



Cim Bom endişeli



Fenerbahçe’de Belgrad’da konuk olduğu FK Partizan karşısında benzer bir skorla maça açılış yaptı. Sırbistan temsilcisi sarı lacivertliler karşısında 2-0 öne geçme başarısı gösterdi. Daha sonra kontrolü eline alan Fenerbahçe de Galatasaray gibi beraberliği yakaladı ve deplasmanda aldığı bu gollü beraberlikle tur için kendisine avantaj sağlamış oldu.

F.Bahçe avantajlı döndü

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