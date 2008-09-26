Formula 1’in ilk gece yarışı için geri sayım başladı. Bu hafta sonu 1500 projektörün aydınlattığı Singapur sokaklarındaki özel pistte düzenlenecek yarış tarihe geçecek





Formula 1 pilotları, hiçbir test deneyimi yaşayamadıkları Singapur pistini bisiklet ve motosikletlerle gezerek tanımaya çalıştı. Singapur GP’sinde bugün antrenman turları atılacak, sıralama turları yarın TSİ 17.00’de başlayacak. 61 turluk tarihi yarış ise pazar günü TSİ 15.00’te CNN Türk’ten yayınlanacak.



Formula 1 tarihi bir hafta sonuna hazırlanıyor. Singapur’daki yarışta, birçok yönüyle Formula 1’in ilkleri yaşanacak. Tarihin ilk gece yarışının organize edileceği Singapur’da, dev mücadeleye yine ilk kez bir ada ev sahipliği yapacak. Monaco ve Valencia’dan sonra ilk kez bir Asya şehrinde, sokak yarışı gerçekleşecek.



1950’den bu yana tarihteki 800. F1 yarış startının verileceği Singapur’un sokaklarında hazırlanan saat yönünün tersindeki 5.067 kilometrelik pisti aydınlatmak için 1500 projektör kullanılacak.



32 metre arayla yerleştirilen 240 pilon direğinden elde edilecek ışık miktarının, bir futbol sahasının aydınlatma değerinin yaklaşık dört katı parlak olacağı açıklandı. Ancak pistte yaklaşık 300 kilometrelik süratlere ulaşan pilotlar, daha önce hiç tecrübe etmedikleri gece yarışı öncesi endişelerini dile getirmekten geri durmuyorlar. McLaren’in Belçika Grand Prix’sinde aldığı cezaya yaptığı başvurusu geri çevrilen şampiyona lideri yıldızı Lewis Hamilton, Singapur’da geçişin zor olacağını belirterek, “Işıklar altında son sürat giderken geçiş kolay değil. Pistle ilgili simülatör dışında tecrübemiz yok. Bu durum, yarışın sıralama turlarının önemini artırıyor” dedi.