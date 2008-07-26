Geri sayım başladı

Tempo24 - Tüm dünyanın gözü Pekin 2008 Olimpiyatları'nda. 202 ülkeden 11 bine yakın sporcu madalyaya ulaşmak için ter dökerken peşlerinde de medya ordusu olacak. 21 binin üzerinde akredite olmuş medya mensubu, oyunları yerinde takip edecek.



Türkiye adına Pekin'de yarışacak sporcularımız şu ana kadar 12 dalda katılım barajını geçti. Türkiye, atletizm, güreş, tekvando, halter, yelken, boks, yüzme, judo, okçuluk, atıcılık, masa tenisi ve bisiklette, oyunlarda yer alacak.



TÜRK ATLETİZMİ SİYAH İNCİSİYLE PARLAYACAK

2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'na katılacak atletizm milli takımımızda başarılı sporcular bulunuyor. 16 kişilik kafilede dikkati çeken en önemli isim Elvan Abeylegesse. Tek dünya rekortmenimiz Elvan, 2004 Atina Olimpiyatları'nda büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Ay-Yıldızlı atlet, bunu Pekin'de telafi etmek istiyor.





100 M. EN İDDİALI İSİM USAIN

Dünyanın en iyi koşan, en iyi atlayan ve en ileriye atan sporcuları pistte rekor kırmak ve olimpiyat madalyasını almak için kıyasıya yarışacak. Atletizmin alt dalları içinde en fazla takip edilen ise 100 metre koşusudur. Bu yıl da en fazla 100 metre karşılaşması merak ediliyor. 9.72'yle 100 metre dünya rekorunun sahibi olan Jamaikalı Usain Bolt ve eski rekortmen Asafa Powell. Ayrıca Paula Radcliffe, Yelena Isinbaeva, Dayron Robles, Çin'li Liu Xiang ve Tirunesh Dibaba'nın yarışları merekla bekleniyor.





ABDİL CEYLAN

Erkekler maraton kategorisinde yarışacak olan Abdil Ceylan, 1983 Eskişehir doğumlu. 1,77 m boyunda olan Ceylan, 62 kg ağırlığında. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına yarışıyor. Metin Sazak'la çalışıyor. En iyi derecesi 2:16:13.





ERCÜMENT OLGUNDENİZ

Erkekler disk atmada yarışan Ercüment Olgundeniz, 1976 İzmir doğumlu. 1,98 m boyunda olan milli atlet, 148 kg ağırlığında. Enka Spor Kulübü adına forma giyen milli atıcı, Teodoru Agachi'le çalışıyor. En iyi derecesi 64,34 m.





EŞREF APAK

Erkekler çekiç atmada yarışan Eşref Apak, 1982 Kalecik doğumlu. 1,85 m boyunda olan milli atlet, 115 kg ağırlığında. Enka Spor Kulübü adına yarışan milli atıcı, Artun Talay'la çalışıyor. En iyi derecesi 81,45 m.





SELİM BAYRAK

Erkekler 10.000 metrede yarışan Selim Bayrak, 30.11.1987 doğumlu. Fenerbahçe Spor Kulübü adına yarışan Bayrak, Anatoly Bichkov'la çalışıyor. 10 bin metrede en iyi derecesi 27:47.75.





ALEMİTU BEKELE DEGFA

Bayanlar 1.500-5.000 metrede yarışan Alemitu Bekele Degfa, 1977 Etiyopya doğumlu. Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü adına yarışan milli atletin antrenörlüğünü Ertan Hatipoğlu yapıyor.





RECEP ÇELİK

Erkekler 20 km yürüyüşte yarışan Recep Çelik, 1983 Diyarbakır doğumlu. Üniversite mezunu Recep Çelik'in hiçbir sponsoru olmasa da olimpiyatlara katılmayı başardı. Milli yürüyüşçünün antrenörlüğünü Nikolai Radionov yapıyor.





TÜRKAN ERİŞMİŞ

Bayanlar 3.000 metre engellide yarışan Türkan Erişmiş, 1984 Ağrı doğumlu. Üsküdar Belediyesi adına koşan Erişmiş, Ali Çelik'le birlikte çalışıyor. Koştuğu mesafede Türkiye'ye çok iyi dereceler kazandırdı. En iyi derecesi 9.42.36.





KARİN MELİS MEY

Bayanlar uzun atlamada yarışan Karin Melis Mey, 1983 doğumlu. Fenerbahçe Spor Kulübü adına atlayan Mey'in antrenörlüğünü Charley Stohmenger yapıyor. Bu yıl Türk vatandaşlığına geçti. En iyi derecesi 6.93.





NEVİN YANIT

Bayanlar 110 metre engellide yarışan Nevin Yanıt, 1986 Mersin doğumlu. Fenerbahçe adına koşan Yanıt, Cüneyt Yüksel'le birlikte hazırlanıyor. 1.69 boyunda olan Yanıt, 56 kg ağırlığında. En iyi derecesi 12.76.





SVETLANA SUDAK

Bayanlar çekiç atmada yarışan Svetlana Sudak, 1971 Belarus doğumlu. Enka Spor Kulübü adına yarışan Sudak, Konstantin Astapkovich ile birlikte çalışıyor. Sudak iki kez olimpiyatlara katıldı. En iyi derecesi 68,14.





BAHAR DOĞAN

Bayanlar maratonda yarışan Bahar Doğan, 1974 Kocaeli doğumlu. Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü adına koşan Doğan, Ertan Hatipoğlu'yla çalışıyor. 1.56 boyunda olan Doğan 48 kg ağırlığında. En iyi derecesi 2 saat 37 dakika.





MERVE AYDIN

Bayanlar 800 metrede yarışan Merve Aydın, 17 Mart 1990 İstanbul doğumlu. Enka Spor Kulübü adına yarışan Merve Aydın, 2008 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. En iyi derecesi 2.00.33.





HALİL AKKAŞ

Erkekler 3000 metre engellide yarışan Halil Akkaş 1983 Kütahya doğumlu. Enka Spor Kulübü'nün sporcusu olan Akkaş, uzun yıllardır hocası Ramazan Kutlu'yla birlikte çalışıyor. En iyi derecesi 8.18.43.





ÖZGE GÜRLER

Bayanlar 400 metre engellide yarışan Özge Gürler, 1985 doğumlu. Enka Spor Kulübü adına yarışan Gürler, Taner Akın'la birlikte çalışıyor. 400 metre engellide 20 yıllık Türkiye rekorunu kırdı. En iyi derecesi 56.33.





ASLI ÇAKIR

Bayanlar 3000 metre engellide yarışan Aslı Çakır 1985 doğumlu. Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü adına koşan milli atlet Aslı Çakır, 1.68 boyunda 49 kg ağırlığında. Zorlu engelli yarışında en iyi derecesi 9:43.34.