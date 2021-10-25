Geri kalmış ülkeler için COP26 ne ifade ediyor?

Birleşmiş Milletler COP26 iklim zirvesinde, gelişmemiş ülkelerin doğal afetlere karşı kullanacağı bir iklim finansman planı hazırlanıyor. Bütçe planlamasından sorumlu olan Birleşik Krallık, Almanya ve Kanada önderliğinde konu değerlendirilecek.

Gelişmiş ülkeler, 2009'dan beri yoksul ülkelere sera gazlarını azaltmalarına ve doğal afetlerle başa çıkmalarına yardımcı olmak için daha zengin ülkelerin kaynaklarından, 2020 yılına kadar yılda en az 100 milyar dolar alacakları sözünü vermişti. Bu söz yerine getirilmedi ve geçen ay OECD(Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) verilerin mevcut olduğu en son yıl olan 2019'da yalnızca yaklaşık 80 milyar dolar sağlandığını açıkladı.

Cop26 başkanı olarak görev yapacak olan Birleşik Krallık kabine bakanı Alok Sharma şunları söyledi: “Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere söz verilen yılda 100 milyar dolar sözü yerine getirmeli.”

ABD, Almanya, Kanada, Japonya ve diğer ülkeler tarafından ek finansman duyuruldu, ancak daha fazlasına ihtiyaç var. Pazartesi günü açıklamaya göre, tek bir yıl yerine 2020'den 2025'e kadar sağlanan finansmanın ortalamasını alarak 100 milyar doları karşılamayı önerilecek.