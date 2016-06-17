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Dünya
Deutsche Welle

'Geri kabul' hızlanıyor

Kaçak mültecilerin Türkiye'ye daha çabuk iade edilebilmesi için yapılan düzenleme Yunan parlamentosunda onaylandı.

17 Haziran 2016 12:00


Yunanistan Parlamentosu, geri kabul anlaşması uyarınca Türkiye'ye gönderilecek mültecilerin iadesini hızlandıran yasayı onayladı. İçişleri Bakanlığı'nın iltica komisyonuyla ilgili değişiklikleri kapsayan önerisi parlamentoda kabul edildi. Bundan böyle mülteci adayları hakkındaki karar iki yargıç ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcisi tarafından verilecek.

Adalet Bakanlığı'nın temsil edilmediği iltica komisyonu, aralarında çok sayıda Suriyelinin de bulunduğu mültecilerin Türkiye'ye iade edilmesine karşı çıkmaktaydı. Kararlara, Türkiye'nin güvenli üçüncü ülke olmaması gerekçe gösterilmekteydi. Şimdiye kadar sadece iki Suriyeli mülteci adayının başvurusu ret edilmiş ancak Türkiye'ye gönderilmeleri itiraz imkânları tükenmediği için ertelenmişti.

Yunanistan Adalet Bakanlığı parlamentonun kararının memnuniyetle karşılandığını ve iltica işlemlerinin insan hakları ihlal edilmeksizin hızlandırılabileceğini duyurdu.

‘Türkiye'de tutuklanıyorlar'

Mart ayında varılan mülteci anlaşması Yunanistan'a kaçak girdiği için Türkiye'ye iade edilecek her bir mülteci karşılığında bir Suriyeli mültecinin Türkiye'den Avrupa Birliği'ne gönderilmesini öngörüyor.

Mülteci ve insan hakkı örgütleri Türkiye'ye iade edilen mültecilerin tutuklandıkları ve kendilerine iltica başvurusunda bulunma imkânı tanınmadığı gerekçesiyle geri kabul anlaşmasını eleştiriyor. 20 Mart'tan bu yana 31'i Suriyeli olmak üzere 462 mülteci Türkiye'ye iade edildi. İade edilenler şimdiye kadar iltica başvurusu yapmadı. Yunanistan'da, Türkiye'ye iade edilmeyi bekleyen 8 bin 300 mülteci daha bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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