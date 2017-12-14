Geri Kabul Anlaşması ile 8 kaçak Dikili'ye getirildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması kapsamında, Yunanistan\'ın Midilli Adası\'ndan 8 kaçak, İzmir\'in Dikili İlçesi\'ne getirildi.

Türkiye ile AB arasında Brüksel\'de düzensiz göçün önlenmesi, insan kaçakçılığıyla mücadele ve ölümlerin sona ermesi amacıyla imzalanan Geri Kabul Anlaşması kapsamında, 8 kaçak, İzmir\'in Dikili ilçesine getirildi. Midilli Adası\'ndan Yunan bandıralı \'San Nicolas\' adlı gemiye bindirilen Pakistan, İran, Afganistan, Gine, Cezayir uyruklu kaçaklar, Dikili Limanı\'na ulaştırıldı. Dikili Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, ülkelerine gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

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