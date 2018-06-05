"Geri göndermeyin bizi" diyerek ağlamışlardı; iki İranlı göçmen için yeni karar

Adana'da yapılan polis kontrolünde kayıt dışı olarak Türkiye’de bulunduğu belirlenen ve ülkelerine iade edilmeleri halinde idam veya hapis cezası alabileceklerini ileri süren 1'i kadın 2 İranlı göçmen hakkında yeni bir karar çıktı. Geri gönderme kararına karşı ağlayarak “Benim kolum kesilecek, arkadaşım dövmeleri yüzünden idam edilecek” diyen göçmenlerin güvenli başka bir ülkeye gönderilinceye kadar Türkiye'de kalmalarına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce polis tarafından yakalanan 51 göçmen arasındaki 1'i kadın 2 İranlı, ülkelerine gönderilmeleri halinde, idam, hapis cezası veya zulme uğrama durumuyla karşı karşıya kalacaklarını öne sürerek uluslararası koruma başvurusunda bulundu. 2 İranlı için sosyal medyada da kampanya başlatıldı. Geniş çaplı güvenlik tahkikatından geçirilen iki İranlının başvurusu kabul edildi.

Bu kapsamda iki göçmenin güvenli üçüncü bir ülkeye gönderilinceye kadar Türkiye'de misafir olarak bulunmalarına izin verildi.

Ne olmuştu?

Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye Van'dan kayıt dışı yollarla giren göçmenlerin Adana üzerinden İstanbul'a gideceği ihbarı üzerine Sarıçam ilçesindeki İncirlik Park Alanında önlem aldı. Ekipler, içerisinde göçmenlerin bulunduğu 2 minibüsü park alanında durdurdu.

Polis iki minibüsten Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu olmak üzere 51 göçmen indirdi. Yapılan kontrolde, üzerlerinde sahte belge bulunan 31'i Afganistan, 18'i Pakistan ve 2'si İran uyruklu 51 kişi gözaltına alındı.

Göçmenlerin İstanbul'a oradan da Avrupa ülkelerine gitmeyi planladıkları öğrenildi.

Polis göçmenlerin sınır dışı edilip ülkelerine teslim edileceğini bildirmesi üzerine İranlı biri kadın diğeri erkek iki şahıs ağlamaya başladı.



Genç kadın başı açık olduğu ve saçları boyalı olduğu için İran'a gönderilmesi durumunda kendisinin kolunun kesileceğini, erkek arkadaşının da vücudunda dövmeler olduğu için idam edileceğini söyledi.



Bir süre polise yalvaran İranlılar daha sonra araçlarla Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.