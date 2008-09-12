'Geri Geri Koşma Dünya Şampiyona'sına hazırlanıyor

Ömer Aslan, Türkiye'de çok fazla bilinmese de dünyanın birçok ülkesinde büyük izleyici kitlesine sahip retro sporunu (Geri geri koşma) Türkiye'de yapan çok az sporcudan biri.



Birçok Avrupa şampiyonasında birincilik ve ikincilik ödülleriyle önemli dereceler kazanan Aslan, 20-21 Eylül 2008 tarihlerinde İtalya'nın Parma kentinde yapılacak 2008 Dünya Retro Şampiyonası'na hazırlanıyor. 20 ülkeden yaklaşık 150 sporcunun katılması beklenen şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek tek sporcu olan Aslan, zaman buldukça Zeytinköy'deki yeni atletizm pistinde çalışmalarına devam ediyor.



Aslan, günde iki kez antrenman yapması gerektiğini, ancak çalıştığı için bunu zaman zaman yerine getiremediğini söyledi. Türkiye'yi şampiyonada temsil edecek tek sporcunun kendisi olduğunu belirten Aslan, maddî imkânsızlıklar nedeniyle bir lokantada garson olarak çalıştığını ve mesaiden arta kalan zamanda antrenmanlara devam ettiğini belirtti.



Türkiye Atletizm Federasyonu yetkililerinin kendisini arayarak çalışmaları hakkında bilgi aldığını ve şampiyonaya gidiş için uçak biletini karşılama sözünü verdiklerini anlatan Aslan, şöyle devam etti: "İki yıldan bu yana kendimi geliştirmek için büyük çaba sarfettim. Tamamen kendi imkanlarımla gittiğim Avrupa şampiyonalarında dereceler aldım. Bu alanda dünya rekoru 200 metrede 32.70 saniye. Benim rekorum ise, 200 metrede 33 saniye. Önümüzdeki günlerde yapılacak Dünya Şampiyonasına hazırlanıyorum. Sponsorum olmadığı için de gideceğim ülkedeki bütün masrafları kendim karşılayacağım. Seyahat masraflarını borç alarak ve garsonluk yaparak karşılayacağım. Sponsor talebimi tüm yetkililerimize ve şirket temsilcilerimize duyurmama rağmen bir sonuç alamadım. Hiç kimse bu alanda yarışan bir sporcuya destek olmak istemiyor. Türkiye'ye altın madalya ve dünya rekoru getirmek istiyorum. Ancak uçak biletim dışında hiçbir masrafımı karşılayacak sponsorum yok. Bunun için şampiyonaya kadar garsonluk yaparak para biriktirmeye çalışıyorum. Gerekli paranın tamamını biriktiremezsem, bir miktar borç alarak yarışmaya katılmayı düşünüyorum."



İki yıldan bu yana sponsor arayışında bulunduğunu da vurgulayan Aslan, aldığı derecelere rağmen hiçbir yetkilinin kendisini aramamasına üzüldüğünü sözlerine ekledi. Ömer Aslan'a iş veren restorant sahibi Hakan Sarıcaoğlu ise, "Ömer'e önemli yarışmaları öncesi izin veriyoruz. Kendi çapımızda ona destek oluyoruz ancak bu yeterli değil. Büyük firmalarımızın bu sporcumuza sahip çıkmaları gerekiyor" diye konuştu.

