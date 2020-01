Geri dönüşümle gelen sanat

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, geri dönüşüm (driftwood) sanatçışı Adnan Ceylan, doğadan kopup, nehir yollarıyla sürüklenerek, bir araya toplanan odun ve ağaç parçalarından çeşitli heykel ve ev aksesuarları yapıyor.

Dünyada driftwood sanatı yapan sayılı kişilerden Adnan Ceylan, yıkılmaya yüz tutmuş köy evindeki ağaçlardan masa ve sandalye, 1880\'lerde Fransızlar tarafından Karadeniz\'deki kömür madenlerinde kullanılan kömür vagonundan masa, 1920\'lerde kullanılan Alman varilinden bar, 1900\'lere ait matbaa makinesinin dişlilerinden dekoratif saat, kurumuş sedir ağacından at ve kartal heykeli gibi çok sayıda eser yaptı.

Türkiye\'nin ünlü isimleri ile iş adamlarının ev dekorasyonları için kendisine özel sipariş verdiğini, birçoğunun da özel üretimlerinden satın aldığını belirten Ceylan, \"Yaşanmışlık izleri olan eski eşyalar ve ağaçları eserlerimde kullanıyorum. Amacım, insan emeğine ve doğaya saygı uyandırmak. Modern malzemeyle seri üretilen pahalı eşyalar yerine doğal ve basit malzemelerden yapılmış objelerle insanın temel ihtiyaçlarının karşılanabileceğini göstermek istiyorum. Doğaya ve geçmişe saygı duyan herkese biraz yaratıcı çaba, doğal malzemelerle ev eşyaları veya suda sürüklenmiş ağaç dalları gibi basit malzemeleri kullanarak çok değerli objeler yapılabileceğini göstermenin mutluluğunu yaşıyorum\" diye konuştu.

SEDİR ORMANINDA ADIM ADIM PARÇA ARIYOR

Adnan Ceylan, kimi zaman at kimi zaman da kartal olarak yaptığı tasarımlarının, uzun ve zorlu yolculuğun ürünü olduğunu belirterek, uygun parçaları bulabilmek için sedir ormanlarında arama yaptığını anlattı. Son tasarımlarından birinin ise boğa heykeli olduğunu kaydeden Ceylan, boğanın tasarımında kullanmak için 2 bin 500 metredeki sedir ormanlarından yıkılmış ağaçların parçalarını topladığını söyledi. Ceylan, \"İşin özünde insan eli değmemiş, doğanın ruhunu taşıyan odun parçaları var. Orman Bölge Müdürlüğü\'nden aldığım özel izinle sadece ölmüş veya uzun süre önce yıkılmış ağaçların parçalarını topluyorum ve heykelimi yapıyorum\" dedi.

BİR TASARIM 2.5 AYDA BİTİYOR

Driftwood sanatında, işin sırrının \'doğru parçayı doğru yere koymak\' olduğunu vurgulayan Ceylan, \"Ağaç parçasını kesinlikle bütüne uydurmak için yontmamak gerekir. Çünkü doğanın şekil verdiği o parçaya insan eli değerse büyü bozuluyor. Bir tasarımın tamamlanması yaklaşık 2.5 ay sürüyor\" diye konuştu.

Adnan Ceylan\'ın atık sedir ağacından yaptığı ve 200 kilo ağırlığındaki dev at heykelinin fiyatı, 125 bin TL. Yine sedir ağacı dalları ile kabuklarından yaptığı boğa heykelinin fiyatı 180 bin TL, dev kartal heykeli ise 25 bin TL. Suda sürüklenen ağaçlardan yaptığı küçük at heykeli de 8 bin 500 TL. Eserler arasındaki Sibirya\'dan gelen mazel ağacı, 1880\'lerde, Fransa\'da yapılan kömür vagonu ve Fransa\'daki Serra Palace Oteli\'nde kullanılan eski pirinç ve el yapımı sandalyelerden oluşan ve bir heykeli andıran masa ise 95 bin TL. 1920\'lerde, Almanlar tarafından yapılan, varilden küre şeklinde, 7 bin 500 TL değerinde bar yapan Adnan Ceylan, Piri Reis\'in haritasını da deri üzerine birebir oranında uyguladı.

FOTOĞRAFLI