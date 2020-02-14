Geri dönüşümde fatura yine tüketiciye çıkacak!

Üreticiler, devletin geri dönüşüm katılım paylarının tüketici tarafına daha fazla yansıyacağı uyarısında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç ile plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlar üzerinden ek bir bedel alınıyor. Bu ürünlerde firma ister ithal etsin ister kendi üretsin, ürünü piyasaya sürünce kilo, adet veya kutusu başına bir vergi ödeyecek.

Bu yeni kanunla ek bir yükün altında kalacaklarını söyleyen Elita Gıda Genel Müdürü Yüksel Erdoğan, “Bu da bizden çok tüketici tarafına yansıyacaktır. Biz yağ üreticisiyiz. Bizde tüketiciye yansıyacak zam oranı kilogram başına yüzde 1.5 ila 2 civarında olacak. Bu da enflasyonu körükleyecek” diye konuştu.

"Geri dönüşüm katılım payı çok yüksek"

Dünya gazetesinden Osman Kılıç'ın haberine göre; devletin önceden çevre ile alakalı ambalaj atıklarıyla ilgili bir mevzuatı yürürlüğe koyduğunu hatırlatan PAGEV Başkanı Yavuz Erdoğlu şöyle konuştu: “Bu, ambalajı piyasaya sürenden bedel alınarak, bu atıkların toplanması için katkı şeklindeydi. Devlet bunu direkt kendisi istemiyordu, kullanılan ambalajın gramajı karşılığında geri dönüşüm organize edilmesini istiyordu.



Şimdi ise devlet buna ek olarak ayrıca piyasaya sürülen belli malzemeler için yeni bir bedel ortaya koydu. İstediği ise çevre ile bağlantılı bulduğu ürünler üzerinden ek bir bedel talep etmesi durumudur. Bunun en önemli farkı fiyatının çok yüksek olmasıdır.”

Eski mevzuatta 1 TL isteniyordu şimdi 8 TL'ye çıktı

Bu bedelin ürünü piyasaya sürenden alınacağını vurgulayan Eroğlu, “Eski mevzuatta istenilen pay 1 lira ise bu yeni kanunla rakam 7-8 liralara çıkmış durumda” diye konuştu. Bu kanunla yükümlü firmaların durumdan çok mustarip olduğunu söyleyen Eroğlu, “Firmalar fiyatların yüksek olduğunu söylüyor. Ayrıca devlete bu ücretin nakit olarak ödenmesi de onları sıkıntıya sokuyor” dedi.

Kanundan en çok marketler etkilenecek

Geri Kazanım Katılım Payı’nda plastik tarafında daha çok poşet satan marketlerin mükellef olacağını aktaran Dünya gazetesi yazarı Nevzat Saygılıoğlu, “Bin kilo poşet tüketen bir market ortalama 150 lirayı vergi dairesine yatıracak. Bunlar bütçeye gidiyor” dedi.



Saygılıoğlu şöyle devam etti: “Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç ile plastik, metal, cam ve ahşap ambalaj ürünlerde de ister ithal etsin ister kendi üretsin, ürünü piyasaya süren firmalar ürünlerin kilo, adet veya kutusu başına bir vergi ödeyecekler. Bu durum fiyatlara her halükarda yansıyacaktır.”

"Tüketiciye en az yüzde 10 yansıyacaktır"

Bu yeni sistemin en çok maliyetleri yükselteceğini söyleyen Aroma Meyve Suları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk, “Bugün için bunun bize etkisi yüzde 2 civarı ama bunun da artırılması yönünde bir karar var” dedi. Bu projenin belediyelerle yönetilmesi gerektiğini dile getiren Duruk, “Çevre Bakanlığı yukarıdan girdiği için çok da başarılı olacağı kanaatinde değilim” şeklinde konuştu. Bunun çevreye kullanılacağını düşünmediğini söyleyen Duruk, “Bizde şu an için bir zam var, maliyet ne ise tüketiciye yansıyacaktır. Şu an için yüzde 5 zam yaptık fakat bu tüketiciye en az yüzde 10 civarında yansıyacaktır” ifadesini kullandı. İlerisi için düşünülen depozito sistemiyle ilgili de konuşan Duruk, “Depozito ile ilgili sisteme geçebileceğimizi de hiç zannetmiyorum, bunlar tamamen teorik bilgiler ” diye konuştu.