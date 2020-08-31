Geri dönüşüm sektöründe ham maddenin yarısı iç piyasadan karşılanacak

Geri dönüşüm sektörünün yıllık ham madde ihtiyacının yarısını iç piyasadan karşılaması zorunlu hale getirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeyi şu sözlerle duyurdu: "Atıkların doğamıza vereceği zararı en aza indirmek amacıyla geri kazanım sektörümüzün yıllık ham madde ihtiyacının yarısını iç piyasadan karşılamalarını zorunlu hale getirecek düzenlemeyi hayata geçiriyoruz."

Bakan Kurum söz konusu düzenlemeyle ilgili, "Sıfır atıkta en temel hedefimiz olan israfın önüne geçecek ve çevremizi daha da koruyacak bu adımla çocuklarımıza daha sağlıklı, daha temiz bir gelecek bırakacağız" ifadelerini kullandı.