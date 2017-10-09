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Geri dönüşüm kamyonunda 12 Suriyeli kaçak yakalandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS'te özel bir firmaya ait atık ambalaj kamyonunda 12 Suriyeli yakalandı

09 Ekim 2017 16:06

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te özel bir firmaya ait atık ambalaj kamyonunda 12 Suriyeli yakalandı. Organizatör olduğu belirlenen 38 yaşındaki Ö.F.K., gözaltına alındı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir apart otelde kalan Suriyeliler\'in yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Simi Adası\'na kaçacağını belirledi. Geçen cuma günü harekete geçen polis, Armutalan Mahallesi\'nde bulunan apart otelin çevresinde önlem aldı. Sabaha karşı otel önüne gelen özel bir firmaya ait 48 EB 768 plakalı atık ambalaj kamyonu, kaçakları alarak Datça yolu yönüne hareket etti. Polis tarafından Hisarönü Mahallesi\'nde durdurulan kamyonda, 1\'i kadın, 12 Suriyeli ile organizatör olduğu belirlenen sürücü Ö.F.K. yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Suriyeliler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Ö.F.K.\'nın yapılan sorgusunda ise kişi başı 2 bin dolara Bozburun Mahallesi\'nden lastik botlarla Yunanistan\'ın Simi Adası\'na göçmenleri kaçıracağı ifade edildi. . İşlemleri tamamlanan Ö.F.K., \'Göçmen kaçakçılığı\' suçundan bu sabah adliyeye sevk edildi.
BELEDİYE: ARAÇ SÖZLEŞMESİ BİTEN GERİ DÖNÜŞÜM FİRMASININ
Marmaris Belediyesi Basın ve Halkla İlişkileri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada \"48 EB 768 plakalı geri dönüşüm aracı içinde göçmenler ve şoför yakalanmıştır. Araç, belediyemizin 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle sözleşmesi biten geri dönüşüm firmasına ait olup, olayın Marmaris Belediyesi veya Marmaris Belediyesi personeli ile bir ilgisi bulunmamaktadır\" denildi.

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