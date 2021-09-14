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Geri dönüşüm fabrikasında iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Suriye uyruklu işçi Muhammed Elalyan'ın ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı

14 Eylül 2021 16:45

Şanlıurfa'da geri dönüşüm fabrikasında çalışan Suriye uyruklu Muhammed Elalyan (26) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. 

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Muhammed Elalyan, çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elalyan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muhammed Elalyan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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