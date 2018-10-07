Geri dönüşlerin gecesinde Konyaspor ve Beşiktaş yenişemedi

Spor Toto Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor’a konuk olan Beşiktaş, ilk yarıda 10 kişi kaldığı maçın ikinci yarısında iki dakikada bulduğu gollerle mucizevi bir geri dönüşe imza atmak üzereydi ancak 90+4’te gelen golle adeta yıkıldı ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi Konyaspor 31. dakikada Mustapha Yatabare’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçerken ceza sahası içinde topu eliyle kesen ve net gol fırsatını engelleyerek penaltıya sebep olan Domagoj Vida direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İlk yarısı 1-0 Konyaspor’un üstünlüğü ile sona eren maçın ikinci yarısında Ricardo Quaresma’yı oyundan alan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Jermain Lens’i sahaya sürerken 75. dakikada Adem Ljajic’in yerine Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oldu.

Konyaspor karşısında bir kişi eksik oynayan Beşiktaş, aradığı beraberlik golünü 79. dakikada Vagner Love’ın ayağından bulurken asisti oyuna sonradan giren Oğuzhan Özyakup yaptı.

Bu golden bir dakika sonra Ryan Babel’in pasında topun gelişine iyi vuran Jermain Lens skoru 2-1’e getirdi.

Mücadelenin 90+4. dakikasında Traore’nin sağ kanattan çektiği şut kaleci Loris Karius’u geçti ancak Gökhan Gönül çizgide yaptığı müdahaleyle topu kornere gönderdi ve net bir gole engel oldu.

Ancak korneri kullanan Konyaspor’da Paulo Hurtado 90+4’teki kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 2-2’ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi. Öte yandan maç boyunca toplam 13 sarı kart gösterildi. Bu kartlardan 6 tanesi Konyasporlu, 7 tanesi Beşiktaşlı futbolculara çıktı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 15 yaparken Atiker Konyaspor ise 12 puana ulaştı.

Siyah beyazlılar ligdeki bir sonraki maçında Göztepe’ye konuk olurken Atiker Konyaspor da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.